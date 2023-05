Mit zwei Pädagoginnen und sieben Kindern wurde der waldpädagogische Kindergarten Mixnitz in Pernegg vor sieben Jahren eröffnet. Der Zuzug ins Gemeindegebiet ist groß, die Nachfrage an Kindergarten- und Krippenplätzen entsprechend gestiegen. Aus diesem Grund wird stetig am Kindergarten gearbeitet und schließlich am Freitagvormittag die neue Kinderkrippe eröffnet. "In der ehemaligen Volksschule Mixnitz wurde 2016 der waldpädagogische Kindergarten eröffnet und heute dürfen wir die Eröffnung der Kinderkrippe im ersten Stock des Gebäudes feiern", sagt Bürgermeisterin Eva Schmidinger.