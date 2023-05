Als Gegengewicht zu etablierten Turnierserien in Graz und im Süden des Landes riefen die Verantwortlichen von vier regionalen Tennisvereinen im Frühjahr 2021 die Mürztal Series ins Leben. Sowohl die Premiere als auch die Neuauflage im Jahr 2022 kamen gut an, weshalb die Mürztal Series heuer in ihre dritte Saison starten - und gleich zum Auftakt mit mehr als 130 Nennungen einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen konnten.