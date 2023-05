Dass sich der Grüne See aus klarem Schmelzwasser speist, ist hinlänglich bekannt. Seit exakt einem Jahr schmilzt am dortigen Naturjuwel aber nicht nur Schnee, sondern auch das eine oder andere Herz. Immerhin erfüllten sich Michelle Kaufmann und Franz Friedam hier einen Herzenswunsch. Seit nunmehr sieben Jahren haben es Alpakas dem Paar angetan. Als ihr Areal in Mitterdorf an der Raab zu klein wurde, machte sich das Duo auf die Suche nach einer neuen Bleibe und wurde unweit des Grünen Sees fündig. "Wir wurden hier wunderbar aufgenommen, das erste Jahr ist wirklich schnell vergangen", sagt Michelle Kaufmann, die anlässlich des Jubiläums nun zu drei Tagen der offenen Stalltür lud.