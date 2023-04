Wenn die SPÖ rund um den 1. Mai durch die Gemeinden des Bezirks zieht, wird ein Thema nicht fehlen: Die Teuerung, die längst auch Mittelschicht und Vollzeitkräfte erreicht hat. "2023 ist das Jahr der ausufernden Inflation. Das spürt man bei den Mieten, bei den Lebensmittelpreisen oder beim Heizen und Tanken", sagt der Landtagsabgeordnete Stefan Hofer. In seiner Gemeinde Turnau wird als Nachfolger des Teuerungsausgleichs ein Sozialbonus ins Leben gerufen, der einkommensabhängig zwischen 60 und 120 Euro pro Jahr liegt. "Die Hälfte zahlen wir in Turnauer Gutscheinen an, um die Wirtschaft anzukurbeln", sagt Hofer. Zumindest 40 Haushalte, das zeigt der Teuerungsausgleich, dürften davon profitieren.