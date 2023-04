Am 29. April 1945 befreiten Einheiten der US-Armee das Konzentrationslager Dachau, dieser Befreiung wird auch heute noch gedacht. Der Grazer Historiker Heimo Halbrainer, er steht auch der Kapfenberger Historikerkommision vor, bringt mit dem KZ Dachau aber auch die Schicksale jener Personen aus dem Altbezirk Bruck in Verbindung, die einst in den spanischen Bürgerkrieg zogen - und vielfach in Dachau landeten. "Ihre Geschichte ist eine der Februarkämpfe und des Widerstands", sagt Halbrainer.