Das Restaurant Krainer in Langenwang feiert am Sonntag sein 25-Jahr-Jubiläum. Was bedeutet Ihnen dieser Geburtstag, Herr Krainer?

Wenn man sieht, was sich in der Gastronomie gerade tut, ist dieses Jubiläum der Beweis dafür, dass es mit einem guten Team und einer guten Qualität eben schon geht. Wir freuen uns riesig darüber und feiern den 25. Geburtstag deshalb ausgiebig.