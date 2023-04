Der anhaltende Personalmangel zwang das Kindberger Szene-Lokal Ferry Club im Jänner dazu, vorerst nicht mehr aufzusperren. Am 3. Mai ist die Zwangspause aber zu Ende, wenn Ang Trobi zur Wiedereröffnung lädt. "Es ist das erste Mal, dass ich ein Restaurant leite, ich freue mich schon darauf", sagt Trobi. Geboren in Thailand als Tochter einer Thailänderin und eines Kindbergers, arbeitet Trobi seit sechs Jahren in Österreich, wo sie in einer Cocktailbar in Zell am See ebenso Erfahrung gesammelt hat wie in der Tiroler Hotellerie.