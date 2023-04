Einmal kurz nicht aufgepasst, schon findet das Smartphone den Weg aus der Manteltasche und landet am harten Boden der Realität. Ob Sprung im Display oder herausgefallene Kameralinse, vielfach führt der Weg dann zum nächsten Handyshop - und bislang häufig direkt zu einem neuen Smartphone. Damit hat Josef Zwing, der Betreiber des Handyshops im Mürzzuschlager Mürz-Center, aber keine große Freude: "Die Nachhaltigkeit ist mir persönlich ein großes Anliegen, das will ich auch in meinem Geschäft vorleben." Selbst wenn das Smartphone aus China kommt, "kann man es in Österreich immer noch regional aufwerten".