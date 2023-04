Was darf's denn heute sein? Ein Kilogramm Brot, 18 Eier, Suppe im Glas, Spagatkrapfen oder doch etwas Bratlfettn? Wenn Andrea Steiner ihren Blick über die 72 Fächer des Speiskammerls schweifen lässt, kommt sie aus dem Schwärmen über "mein Herzensprojekt" gar nicht mehr heraus: "Es läuft besser als erwartet." Die Geschäftsführerin des Regionalen Entwicklungsverbands (REV) ist zuständig für das Konzept der Speiskammerl. Das erste nahm am 14. Oktober 2022 vor dem Gemeindeamt in Mitterdorf den Betrieb auf, bald darauf folgten jene in Langenwang und Mürzzuschlag.