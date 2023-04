Als die Kleine Zeitung im Mai des Vorjahres exklusiv über eine Krähe in Kapfenberg berichtete, löste sie eine Welle der Aufmerksamkeit aus. Österreichweit war jenes aggressive Tier, das binnen zwei Monaten 20 Mal zuschlug und die Anrainer teils schwer verletzte, in den Schlagzeilen. Selbst in Deutschland wurde über die Krähe, die auch zwei, drei Jahre zuvor bereits vorbeigeschaut hatte, berichtet. "Dieser Rummel hat uns im Vorjahr wirklich überrascht", sagt eine Anrainerin zur Kleinen Zeitung. Vorausgegangen war der Berichterstattung die Verzweiflung der Anrainer in der Josef-Stanek-Gasse, wo die Krähe am 30. März des Vorjahres ihr Quartier bezogen hatte.