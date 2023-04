Alljährlich veranstaltet die FEP, die "Federation of European Photographers", einen Fotowettbewerb in unterschiedlichen Kategorien, von Architektur über Porträt, Hochzeit und Sport bis zu Natur und Landschaft. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, "den Beruf des Fotografen zu fördern und die beruflichen Standards zu verbessern", wie es in einer Aussendung heißt.