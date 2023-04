Reparieren statt Wegwerfen, so einfach ist der Grundgedanke der Repair-Cafés in Passail und Breitenau am Hochlantsch. Beim mittlerweile fünften Treffen dieser Art am Freitag, dem 14. April, das im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Breitenau in St. Jakob stattfand, waren wieder alle Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Region dazu eingeladen, Kaputtes mitzubringen und gemeinsam zu reparieren. Ob Elektrogerät, Spielzeug oder Kleidung. Auch stumpfe Messer und Kettensägeblätter konnten bei dieser Gelegenheit wieder geschliffen und geschärft werden.