Seit mehr als 100 Jahren sind die Stadtwerke Kapfenberg in der Energiewirtschaft und Daseinsvorsorge tätig, dabei versorgen soe Bürgerinnen, Bürger und auch öffentliche Einrichtungen mit zahlreichen Dienstleistungen. Nachdem man ab 1926 auch in der Elektroinstallation tätig war und Infrastruktur für die Kabeltelefonie und das Kabelfernsehen eingerichtet wurde, war man als Dienstleister nicht mehr wegzudenken. Gerade in den vergangenen Jahren und auf dem Höhepunkt der Pandemie zeigte sich, wie wichtig eine kommunale Anlaufstelle für Geräteankauf und Reparaturen in Form des eigenen Elektrofachhandels ist.