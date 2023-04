Frau Brickmann-Fellner! Die Arbeiterkammer-Außenstelle Bruck hat im Vorjahr 4984 Rechtsauskünfte erteilt, 80 Prozent waren Anfragen zum Arbeitsrecht. Was macht diesen Bereich so komplex?

Es ist ein sehr dynamischer Bereich, was auch mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Wir verzeichnen deutlich mehr Anfragen zu Arbeitnehmerkündigungen. Wenn man den Job wechseln will, ist es derzeit vergleichsweise einfach. Gleichzeitig tun sich viele Fragen auf, wie man kündigt und worauf man achten muss. Es geht um Fristen und Ansprüche, die Dienstnehmer wollen alles ordentlich und exakt machen.