Mehr als drei Jahre musste Kapellmeister Helmut Schweiger darauf warten, den Taktstock auch feierlich weiterzugeben. Eigentlich war er schon in den wohlverdienten musikalischen Ruhestand eingetreten, hatte er doch bereits 2019 sein Amt nach 27 Jahren im Dienst der Stadtkapelle Mariazell an seinen Sohn Andreas übergeben. Doch die Pandemie zwang auch Schweiger zur Geduld, bevor es am vergangenen Ostersonntag dann so weit sein sollte: Im Zuge des ersten Osterkonzerts nach der Pandemie und fast vier Jahre nach seinem offiziellen Amtsrücktritt dirigierte Helmut Schweiger noch einmal einen Marsch und die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Mariazell. In diesem würdigen Rahmen war es sein letzter Auftritt und ein symbolischer Festakt im Wandel der Generationen.