Dass letzte Woche in Pernegg ein Wolf von einer Wildkamera erfasst worden ist, sorgt für viele Diskussionen, natürlich auch unter den Bauern. "Die Situation ist für uns Bauern sehr besorgniserregend", sagt Florian Pretterhofer, Bauer im Zintonergraben in der Breitenau und stellvertretender Obmann der Bezirksbauernkammer. Was die Sache zusätzlich brisant macht: In diesen Tagen beginnen die Bauern, die Rinder nach dem langen Winter wieder auf die Weiden zu lassen. "Sie müssen sich erst daran gewöhnen, viele Kälber sind das erste Mal draußen, wir sind wirklich beunruhigt", sagt Pretterhofer.