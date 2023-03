Es ist fast so etwas wie ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Im nächsten Jahr feiert Mundwerk, die Band des Pius-Instituts der Kreuzschwestern in Bruck, ihr 20-jähriges Bestehen. Doch schon heuer gibt es eine Art Vorfeier. Denn von 20. bis 23. April fahren die zehn Musikerinnen und Musiker mit ihren Begleitern Christian Reiss und Andreas Brandl nach Veli Lošinj in Kroatien – gewissermaßen auf einen musikalischen Kurzurlaub, und das gemeinsam mit den „Flotten 4“ sowie den Edlseern – und natürlich jeder Menge Fans.