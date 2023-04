Ob Blues, Rock’n’Roll, Folk, satter Rock, akustische Lieder oder Musik von den Oldies bis zu den Chartbreakern: Wer am Comeback des Brucker Honky-Tonk-Festivals teilnahm, kam in der Innenstadt voll auf seine Kosten. Fünf Stunden lang unterhielten die Vertreter der unterschiedlichsten Musikrichtungen die zahlreich erschienenen Gäste, die von Lokal zu Lokal zogen. "Diesmal waren inklusive Gospel-Night in der Stadtpfarrkirche 13 verschiedene Veranstaltungsorte dabei", sagte Organisator Wolfgang Koinig.