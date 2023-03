In Wohnung gestürzt

Hund hörte Hilferufe und rettete Nachbarin das Leben

In Stanz kam eine 82-jährige Frau in ihrer Wohnung zu Sturz. Nur die Nachbarshündin Ella hörte die Hilferufe der Seniorin, daraufhin setzte Besitzerin Elisabeth Buchner die Rettungskette in Gang.