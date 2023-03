Eine 31-jährige Wienerin hat am Samstag stundenlang im eiskalten Wasser der Salza bei Mariazell ausharren müssen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde die Spaziergängerin von der Strömung erfasst und in eine Aushöhlung gedrückt. Die Rettung gestaltete sich schwierig, ein Versuch mit einem Seil misslang. Taucher wurden mit dem Hubschrauber eingeflogen. Schließlich konnte ein Bergretter die Frau per Boot ans Ufer bringen.