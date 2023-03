Mittlerweile geht das Bauen ja am schnellsten, sagte Bürgermeister Karl Rudischer mit einem Schmunzeln, denn aus dem geplanten Spatenstich wurde eine Gleichenfeier. In nur sechs Wochen wurde die Grundsubstanz der neuen Räumlichkeiten der Lebenshilfe in Mürzzuschlag aufgebaut, ein weiteres Projekt der Firma Kohlbacher. Der neue Standort befindet sich in der Nähe der Bräuer Teiche, in kürzerer Entfernung zum Ortszentrum als noch der alte, und ist auch barrierefrei und im Winter leicht erreichbar.