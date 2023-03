Die in dieser Woche wieder entfachte Debatte um den Brucker Radweg nehmen die Neos um Gemeinderat Sebastian Wintschnig zum Anlass, um ihre Ideen für das Verkehrskonzept zu präsentieren. Eines vorweg: Ein Radweg gegen die Einbahn in der Herzog-Ernst-Gasse ist für Wintschnig auf jeden Fall eine Option. „Wenn er mit einer baulichen Lösung kommt, also einer klaren Abgrenzung.“