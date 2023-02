Als Gegengewicht zu etablierten Turnierserien in Graz und im Süden des Landes riefen die Verantwortlichen von vier regionalen Tennisvereinen im Frühahr 2021 die Mürztal Series ins Leben. Sowohl die Premiere als auch die Neuauflage im Jahr 2022 kamen gut an, weshalb die Mürztal Series heuer in ihre dritte Saison starten. "Wir möchten 2023 nützen, um uns im Hintergrund auch breiter aufzustellen. So soll das Veranstalterteam auf rund zehn Personen anwachsen", erklärt das Veranstaltungsquartett Matthias Oberrainer, Bernd Knollmüller, Patrick Kriegl und Philip Aschenbrenner.