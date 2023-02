Schon um Punkt 14 Uhr herrscht am Mittwoch auf der Grünen Insel in Mürzzuschlag Hochbetrieb. Im Eingangsbereich des BFI, wo sonst vor allem die aufgestellten Kaffeeautomaten für Frequenz sorgen, geben sich die Besucher förmlich die Klinke in die Hand. Im Minutentakt bringen sie Kartons und Säcke vorbei, in denen sich allerhand Hilfslieferungen für die Türkei befinden. Immerhin hat das dortige Erdbeben, das bislang mehr als 48.000 Tote gefordert hat, den Anstoß für eine Hilfsaktion gegeben.