Seit im Oktober 2015 die erste Dose verkauft wurde, hat sich das Mürztaler Teegetränk Dsire nicht nur in der heimischen Beislszene einen Namen gemacht. Auch im Sport will sich die von Bernhard Scheikl gegründete Marke etablieren. So unterstützt man nicht nur Slalom-Ass Manuel Feller, sondern auch Ultraläufer Andreas "Rambo" Ropin bei seinem neuesten Abenteuer, wenn dieser ab 1. Juni Österreich umrundet. Mit dem Hearbeat-Run, der heuer am 24. September über die Bühne gehen wird, verbindet man zudem Sport mit dem guten Zweck.