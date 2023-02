"Bei uns zuhause hat es gerade auch 20 Grad. Nur halt mit einem Plus davor.“ Cristian Mendez und Daryl Torres schauen sich kurz an, beginnen zu lächeln und werfen einen Blick nach draußen. Draußen, das ist in diesem Fall Gußwerk, wo die Nächte in diesen Tagen bitterkalt sind und Minusgrade im zweistelligen Bereich keine Seltenheit sind.