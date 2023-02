Mit Ende Jänner musste der Billa an der Mürzzuschlager Stadteinfahrt zusperren, damit gehen auch die Überlegungen einher, was mit dem Gebäude passieren soll. Der Billa selbst wurde ja durch einen lediglich 850 Meter entfernten Neubau von Billa Plus ersetzt, die Nachnutzung als Lebensmittelgeschäft scheidet damit quasi aus. "Wir werden uns bemühen, für die frei werdenden Immobilien passende Nachnutzungen zu finden", sagte Bürgermeister Karl Rudischer unmittelbar nach Bekanntwerden der Schließung.