Während ein Großteil der Sportwelt aktuell zur Ski-WM in die französischen Alpen blickt, hat es Moritz Lang aus St. Barbara ein anderer Wintersport besonders angetan. Seit der junge Mann, geboren 2010, im Alter von sieben Jahren erstmals durch Freunde mit Eishockey in Kontakt gekommen ist, lässt ihn der Kampf um die schwarze Scheibe nicht mehr los. "Das hat mir von Haus aus gefallen, weil in dem Sport so viel Energie drin steckt."

Damals machte Moritz seine ersten Schritte auf dem Eis bei den Ice Park Rangers in Langenwang, ehe er für zwei Jahre zu den KSV Juniors wechselte. "Von ihnen wurde Moritz nach seiner ersten Saison ins Leistungszentrum Obersteiermark (LZO) nominiert", sagt Vater Werner Lang stolz. Mittlerweile ist der EV Zeltweg Murtal Lions sein Stammverein, wobei Moritz regelmäßig für das LZO spielt und seit heuer auch für das Team Steiermark in der slowenischen Liga im Einsatz ist. Entsprechend groß ist der Aufwand: "Dienstags trainiere ich in Zeltweg, mittwochs in Kapfenberg und donnerstags in Leoben."

Der Traum vom Profi

So viel Ehrgeiz macht sich bezahlt, durfte der in der Veitsch lebende Moritz sein Talent doch schon bei internationalen Auftritten in Brünn oder Regensburg unter Beweis stellen. Mit dem 63. Pee-Wee International Hockey Tournament im kanadischen Quebec wartet im Februar "sein bisher größtes Eishockeyabenteuer" auf ihn, so Papa Lang. Wohin die Reise geht, ist zumindest für Moritz klar: "Ich will weiterkommen und Profi werden, das ist mein Traum."

Der nächste Schritt wäre jener in eine Akademie, zuvor drückt Moritz aber noch die Schulbank im Mürzzuschlager Herta-Reich-Gymnasium und besucht dort die zweite Klasse mit Englisch als Arbeitssprache. Und wenn er einmal nicht Eishockey spielt? Auch dann kommt der Sport nicht zu kurz, spielt Moritz – neben Landhockey – doch auch Fußball bei den Juniors in St. Barbara.