Die steigenden Preise und die gestiegenen Lebenserhaltungskosten kommen endgültig bei den Menschen an. Aus diesem Grund wurde die Einkommensobergrenze für steirische Sozialleistungen per Landtagsbeschluss angepasst. Aktuell sind das 1371 Euro für Einzelpersonen und 2057 Euro für Ehepaare und Haushaltsgemeinschaften in Österreich. Über diesen Schritt freut sich der Landtagsabgeordnete Stefan Hofer (SPÖ): "Die massive Teuerung hat auch die Armutsschwelle in der Steiermark verschoben. Die neue Obergrenze macht es nun für mehr Menschen möglich, steirische Sozialleistungen zu beziehen."