Während ringsherum noch die Händler ihre Lokale in der Brucker Innenstadt vom Schnee befreiten, wagte die Stadt Bruck am Freitagmorgen einen Blick ins Frühjahr. "Innerhalb der nächsten vier Monate stehen 90 Veranstaltungen an", sagt Fachbereichsleiter Werner Reinprecht. Einer der Höhepunkte soll – neben dem nahenden Fasching – auch die Rückkehr des Honky-Tonk-Festivals sein. Bereits ab 2004 in Bruck angesiedelt, feiert es am 15. April nach mehr als zehn Jahren Pause ein Comeback – und beerbt damit die letztmalig im November 2019 ausgetragene Music Night.