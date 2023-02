Das Schneetreiben am Donnerstag sorgte für eine ganze Reihe an Verkehrsunfällen. Zu einem schwierigen Einsatz wurde die FF Bruck-Stadt kurz nach 17 Uhr gerufen. Am Heuberg im Bereich Lehrforst/Fleischhackeralm war ein Pkw mit fünf Personen von der schneeglatten Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war etwa 30 Meter in den Wald gestürzt.