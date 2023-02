Der massive Schneefall setzte im Laufe des Donnerstags der Bevölkerung vermehrt zu. In Aflenz, wo schon am Donnerstagnachmittag 90 Zentimeter Neuschnee gemeldet wurden, musste im Laufe des Nachmittags die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Dafür sorgten der starke Schneefall, die damit verbundene Gefahr durch Dachlawinen und die Schneelast auf den Dächern. "Kindergarten und Volksschule bleiben grundsätzlich morgen offen", sagt Bürgermeister Hubert Lenger. Schneefrei für Schüler könne nur die Bildungsdirektion geben. Es erscheine dennoch ratsam, so Lenger, die Kinder am Freitag zu Hause zu lassen. Am Freitagmorgen, da rechnete man mit einer Entspannung der Lage, wurde die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben, Fußgänger sollen sich jedoch vor möglichen Dachlawinen in Acht nehmen.