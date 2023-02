In einer schwierigen Zeit, genau zwischen zwei Lockdowns, sperrte im Oktober 2020 die "Spielzeuglade" in der Brucker Innenstadt auf. Dort setzten Lisa und Markus Deutscher, sie hatten sich zuvor schon im Internet einen Namen gemacht, von Anfang an auf hochwertiges und pädagogisch wertvolles Holzspielzeug, darunter fallen etwa Kugelbahnen oder Laufräder, sowie auf nachhaltige Kindermode. Wie Lisa Deutscher am Donnerstag mitteilte, wird das Geschäft mit Ende April allerdings schließen. Danach wolle man sich weiterhin auf den Onlineshop konzentrieren "und schauen, wohin es uns verschlägt".