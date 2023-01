Mit dem SPÖ-internen Wechsel an der Brucker Stadtspitze biegt die Kommunalpolitik langsam in Richtung Gemeinderatswahl ab, die im Frühjahr 2025 stattfinden wird. Für Bezirksparteichef Hans Seitinger wird das Jahr 2024 „ein intensives“. Zwischen März und Juni 2024 werden sich die einzelnen Teams für die Wahl herauskristallisieren, „denn einen Bürgermeister kannst du nicht einfach so zwei Tage vor der Wahl erfinden“.