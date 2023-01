Als das Brucker Restaurant Riegler aus Kostengründen Gebackenes von der Mittagskarte nehmen muss, um den Menüpreis unter 10 Euro halten zu können, ging diese Nachricht Mitte Oktober durch ganz Österreich. Nach dem Bericht in der Kleinen Zeitung meldeten sich etliche Tageszeitungen beim Ehepaar Riegler, selbst das Fernsehen machte am Koloman-Wallisch-Platz Station und erkundigte sich über Schnitzel & Co.