Das Parken in Bruck ist bekanntlich ein schwieriges Thema: Schon im Vorfeld der Einführung des neuen Parkraumkonzepts im vergangenen Herbst wurde Kritik laut, und auch die Möglichkeit einer neuerlichen Volksbefragung ist noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Während eine Entscheidung darüber noch einige Monate auf sich warten lässt, nahm die Stadt Bruck 280.000 Euro in die Hand, um die gewohnte Gratis-Parkstunde in der Tiefgarage am Koloman-Wallisch-Platz als bürgerfreundliches Angebot beizubehalten. An einer weiteren Stellschraube wird auch gedreht, um das Parken in der Tiefgarage zukünftig moderner zu machen: Mit dem 13. Februar wird die Nutzung der Easypark-App auch auf die rund 280 Tiefgaragenplätze ausgeweitet.