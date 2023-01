Das neue Jahr ist schon vier Wochen alt, da mag der eine oder andere Neujahrsvorsatz bereits in Vergessenheit geraten sein. Wer aber Wert auf viel Sport legt, der kann dank der Adventure-Runs-Reihe auch 2023 wieder allerhand erleben. So starten die Macher der Mürzathlon-Serie - der erste Hindernislauf durch die Mürzer Innenstadt fand bereits 2019 statt - mit der Après-Ski-Challenge am 18. März in die neue Saison.