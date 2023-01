Unter dem Motto "Ready for Take-Off, die Maschinen sind startklar" lädt die HTL Kapfenberg am Samstagabend nicht nur zum Maturaball, sondern setzt auch den Schlusspunkt hinter die heurige Saison. Als Austragungsort dient, wie schon so oft, das Veranstaltungszentrum Krieglach, während etwa der Brucker Stadtsaal-Komplex aus Energiespargründen zurückgefahren wurde und das Kapfenberger Hotel Böhlerstern aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen bleibt.