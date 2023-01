Der Halbleiterhersteller Infineon Austria ist mit einem Forschungsaufwand von 585 Millionen Euro eines der forschungsstärksten Unternehmen Österreichs, will aber einen Teil davon auch in die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen stecken. Aus diesem Grund unterstützt Infineon mit seinem Bildungsfonds bereits seit 2020 die Lerncafés der Caritas und baut die Kooperation kontinuierlich aus – 2023 auch erstmals der Standort in Mürzzuschlag subventioniert.