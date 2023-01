Vor genau 20 Jahren, im März 2003, stieß man in Allerheiligen auf 43 Grad warmes Thermalwasser. Seitdem poppt das Thema rund um Wahlen zwar immer wieder auf, eine Nutzung – vor allem jene als Therme – ist aber auch nach zwei Jahrzehnten nicht in Sicht. Die Liste an Ideen, die über die Jahre aus Interessenten und Projektanten förmlich herausgesprudelt ist, ist entsprechend lang, in der Regel erwiesen sich die Kosten aber als Spielverderber. So wurde aus der Delfintherapie ebenso wenig wie aus der Shrimps-Zucht, der beheizten Großgärtnerei und dem Hallenbad mit Saunadorf.