Frau Winkelmeier, wie haben Sie die ersten Stunden als Bürgermeisterin erlebt?

Der Montag war wunderschön, weil ich mich wohlgefühlt habe. Es war mir ein Anliegen, in meiner Rede zu zeigen, wo ich herkomme. Ich will so rüberkommen, wie ich immer gewesen bin, und weiterhin sein werde.