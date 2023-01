HTL Kapfenberg gewinnt in der Luftfahrt-Branche an Aufwind

Am Freitag, dem 20. Jänner, veranstaltete die HTL Kapfenberg erstmalig den "Tag der Luftfahrt", und bot Einblicke in ihren jüngsten Fachbereich. Regionale Vertreter zeigten die Möglichkeiten in der Industrie auf.