Egal ob 2022 oder 2023, der Arbeitskräftemangel bleibt auch im neuen Jahr das dominierende Thema in der heimischen Wirtschaft. Unternehmen aus quasi allen Branchen klagen darüber, nicht genügend Personal zu haben, um den Betrieb wie gewünscht am Laufen zu halten. Für den Landtagsabgeordneten Stefan Hofer, zugleich Vorsitzender der Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg, dürfe der Arbeitsmarkt deshalb Menschen mit Behinderung nicht außer Acht lassen: "In unseren Kunden stecken sehr viele Talente. Es geht nun darum, diese Ressourcen zu entfachen."