Der Schneefall bereitete der Mariazeller Bevölkerung am Donnerstag nicht nur einige Probleme, sondern bescherte auch der örtlichen Feuerwehr mehrere Einsätze. So wurde man über eine Fahrzeugbergung am Kreuzberg alarmiert. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Mariazellerland wurde der Patient zur weiteren Kontrolle ins Gesundheitszentrum Mariazell gebracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde mit dem Hebekran vom schweren Rüstfahrzeug auf unseren Anhänger verladen, von den Kameraden gesichert und danach abtransportiert.