Von der Unternehmenszentrale in St. Barbara aus stellt die Traditionsmarke Vogel&Noot als Teil der PG Austria GmbH die Weichen für die Entwicklung von Raumklima-Systemen für ganz Europa. Die rund 200 Beschäftigten in der Unternehmenszentrale in St. Barbara und im Produktionswerk in Kapfenberg-Diemlach stellen dabei innovative Hightech-Produkte her, darunter befinden sich fortschrittliche Heiz- und Kühlsysteme.