Herr Koch, Sie haben exakt fünfeinhalb Jahre lang die Politik der Stadt Bruck bestimmt, aber wie kamen Sie überhaupt in die Politik?

Ich war schon in der Schule Klassensprecher, auf der Pädak, der „Lehrerbildungsanstalt“, trat ich erstmals als Parteipolitiker für den SLÖ an. Ich verlor haushoch, weil damals gerade die Grünen die politische Bühne betraten. Dieses traumatische Erlebnis wurde erst durch den Gewinn der absoluten Mehrheit für die SPÖ bei der Gemeinderatswahl 2020 ausgebügelt (lacht).