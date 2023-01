Das kürzlich zu Ende gegangene Jahr 2022 wird als "besonders ereignisreich" in die Vereinschronik des SV St. Marein-Lorenzen eingehen. "Das gilt sowohl auf sportlicher Ebene als auch in Bezug auf die Mitgliederentwicklung", sagt Vereinsobmann Mario Friesenbichler. Ein noch nie dagewesener Boom an Mitgliedern im Kinder- und Jugendbereich sorgt dafür, dass der Mitgliederstand bereits 950 beträgt und die 1000er-Marke sich in Reichweite befindet. "Davon sind mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche", sagt Friesenbichler.