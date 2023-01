Wer in der vergangenen Woche abends vor dem Fernseher Platz nahm, kam am Brucker Niclas Neukamp kaum vorbei. Fünf Abende lang flimmerte der 35-Jährige stets um 19 Uhr über die Bildschirme, am Freitag durfte er bei "Das perfekte Dinner" auf Vox dann endlich selbst an den Herd. Mit seinem japanischen Lachs, dem thailändischen Hirschgericht sowie dem amerikanischen Schokodessert konnte Neukamp nicht nur seine vier Mitstreiter überzeugen, sondern in seiner Rolle als Gastgeber auch ordentlich punkten. Am Ende trug Neukamp mit 37 von 40 Punkten den Sieg davon, zweimal erhielt er sogar die Bestnote 10: "Mein Menü ist gut angekommen, ich konnte die anderen Kandidaten offenbar mit meiner Kochkunst verführen."