Seit Juni 2022 haderten die Bewohner eines Wohnkomplexes in Mariazell mit einem Garagentor. Dieses hatte ein Bewohner irrtümlich beschädigt, seitdem konnte besagtes Tor seine wesentliche Funktion nicht mehr erfüllen. "Das hatte zur Folge, dass Katzen und Hunde in der Garage ein- und ausgingen, wo sie auch ihr Geschäft verrichtet haben", erzählt ein Anrainer. Die Beschwerde bei der zuständigen Genossenschaft sollte allerdings nur bedingt helfen, immer wieder wurden die Bewohner vertröstet. "Erst in der Vorwoche wurde das Tor nach mehr als einem halben Jahr endlich repariert", so der Anrainer.