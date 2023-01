Zu Jahresbeginn wurde viel darüber berichtet, dass in Zukunft Plastikmüll und Blechdosen gemeinsam gesammelt werden sollen. Eine Leserin aus Mürzzuschlag versteht das nicht und rief in der Redaktion an: "Das ist doch ein Rückschritt! Was haben Plastik und Metall miteinander zu tun? Wird das jetzt gemeinsam verbrannt, oder was soll das?"